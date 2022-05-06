Арарат Мирзоян представил Роберту Менендесу позицию Армении по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с председателем Комитета Сената США по международным отношениям, сенатором Робертом Менендесом. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

На встрече присутствовал и член комиссии сенатор Джим Рич.

Собеседники обсудили повестку армяно-американских отношений, а также ряд вопросов, связанных с ситуацией безопасности в Армении, Арцахе и с региональной ситуацией.

Стороны с удовлетворением отметили достижения, достигнутые в течение тридцати лет дипломатических отношений между Арменией и США. Министр иностранных дел РА подчеркнул значение содействия США проводимым в Армении реформам, делу укрепления демократии, развитию экономической сферы, а также важность достигнутых в ходе визита договоренностей.

В ходе встречи Арарат Мирзоян высоко оценил вклад Роберта Менендеса в вопрос принятия Сенатом резолюции о признании Геноцида армян, что важно с точки зрения справедливости, обеспечения верховенства гуманитарных ценностей и предотвращения дальнейших геноцидов.

Глава МИД Армении также представил гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и позицию Армении по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута недопустимость провоцирования напряженности со стороны Азербайджана.

Была подчеркнута необходимость возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, задерживаемых в Азербайджане.

Глава внешнеполитического ведомства РА представил также последние развития, направленные на урегулирование отношений между Арменией и Турцией.

Арарат Мирзоян вручил Роберту Менендесу Орден Дружбы, которым сенатор награжден в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между РА и США за значительный вклад в дело укрепления и развития армяно-американских дружественных отношений.