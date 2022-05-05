 Вопрос анклавов пока не поднимался: Секретарь Совета безопасности

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что пока Армения и Азербайджан не обсуждали вопроса анклавов.

Как передает «Арменпресс», на брифинге с журналистами Григорян отметил, что утверждения оппозиции о том, что существует опасность передачи анклавов Азербайджану, беспочвенны, не имеют ничего общего с реальностью.

«Вопрос анклавов пока не поднимался. Можно сказать, что с обеих сторон (Армения и Азербайджан) есть анклавы, их территории почти одинаковы, обе стороны молчат по этому вопросу, он еще не обсуждался. Мы надеемся, что возможное решение состоит в том, что анклав Армении останется за Азербайджаном, анклавы Азербайджана, которые находятся на территории Армении, останутся за Арменией. Конечно, есть вопрос, как они возникли. Мы продолжаем его изучать, но это общая многолетняя версия», - сказал Григорян.