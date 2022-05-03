Мы хорошо проведем время: 50 Cent о своем предстоящем концерте в Ереване

Известный рэпер 50 Cent на своей официальной странице в Facebook упомянул о своем концерте, который состоится 1 июля на стадионе «Раздан». Как сообщает Арменпресс, рэпер написал:

«Ереван, Армения ․․․ Фестиваль «HAYA» состоится 1 июля на стадионе «Раздан». Мы хорошо проведем время. Не пропустите. Покупайте билеты».