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Мы хорошо проведем время: 50 Cent о своем предстоящем концерте в Ереване

Мы хорошо проведем время: 50 Cent о своем предстоящем концерте в Ереване

Известный рэпер 50 Cent на своей официальной странице в Facebook упомянул о своем концерте, который состоится 1 июля на стадионе «Раздан». Как сообщает Арменпресс, рэпер написал:

«Ереван, Армения ․․․ Фестиваль «HAYA» состоится 1 июля на стадионе «Раздан». Мы хорошо проведем время. Не пропустите. Покупайте билеты».


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