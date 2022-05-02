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За перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 244 человека

За перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 244 человека

По состоянию на 14:00 за перекрывание ряда улиц в Ереване задержано 244 человека.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.

В полиции отметили, что они были подвергнуты приводу за деяние, предусмотренное статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Оппозиция проводит акции протеста в разных частях Еревана, перекрывая улицы.


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