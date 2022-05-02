Никол Пашинян поздравил руководителей арабских стран с праздником Ид-аль-Фитр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Арабской Республики Египет Абду аль-Фаттах аль-Сиси и премьер-министру Мустафе Мадбули, президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Халифе бин Зайед Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру шейху Мухаммаду бин Рашиду аль Мактуми, королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II бин аль-Хусейну аль-Хашими, эмиру Государства Кувейт Шейху Науафу Аль-Ахмаду Аль-Джабер Аль-Сабахи, президенту Сирийской Арабской Республики Башару аль-Асаду и премьер-министру Хусейну Арнуси, президенту Тунисской Республики Кайсу Саиди, премьер-министру Иракской Республики Мустафа аль-Каземи, премьер-министру Ливанской республики Наджиб Азми Микати, эмиру Государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани и председателю Совета министров шейху Халид бин Халифа бин Абд аль Азиз Аль Тани.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр Пашинян пожелал лидерам стран крепкого здоровья и счастья, народам - прочного мира и благоденствия.