Армения подписала с ВОЗ соглашение о стимулировании здорового образа жизни
15:04, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян и директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Генри П. Клюге подписали 28 апреля двухлетнее соглашение о сотрудничестве. Как сообщает «Арменпресс», цель - доступное каждому качественное здравоохранение, эффективная защита от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
В соглашении изложены приоритеты сотрудничества между ВОЗ и Правительством Республики Армения на 2022-2023 гг., которые направлены на оказание помощи Министерству здравоохранения в достижении его национальных целей в области здравоохранения путем тесного сотрудничества с гражданским обществом, партнерами и другими ключевыми заинтересованными сторонами.
«Сотрудничество между Министерством здравоохранения и ВОЗ является ключевым для достижения ключевых показателей здоровья, к которым стремится правительство Армении. Мне приятно отметить, что в правительственную стратегию на 2021–2026 годы включены показатели здоровья, соответствующие глобальной повестке дня. Наши совместные усилия с ВТО в этой сфере возможны с точки зрения достижения как национальных, так и глобальных целей.
Учитывая постепенное снижение эпидемии COVID-19, нам повезло, что мы можем перенаправить наши усилия и ресурсы на борьбу с глобальными угрозами для здоровья, которые все еще существуют. Тем не менее, проделанная работа и опыт, полученный во время эпидемии, позволят нам в ближайшем будущем более системно бороться с возможными угрозами в области общественного здоровья.
В рамках двухлетнего соглашения о сотрудничестве на 2012-2013 годы мы будем уделять больше внимания наиболее важным для нас направлениям, таким как обеспечение всеобщего охвата медико-санитарной помощью, укрепление системы здравоохранения, защита от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни", - сказала министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.
Двухлетнее соглашение основано на давнем партнерстве ВОЗ с правительством Республики Армения, включая борьбу против табака, готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, эффективное реагирование на COVID-19 и психическое здоровье.
Это соответствует международным стратегическим целям в области общественного здравоохранения, таким как Европейская рабочая программа ВОЗ и Цели в области устойчивого здравоохранения.
«Сегодня подписанным соглашением в повестке дня Армении более приоритетным становится здоровье и важность его значения как основополагающего права человека и ключевого приоритета развития для лучшей экономики, мира и безопасности. Сотрудничество между ВОЗ и правительством Республики Армения было длительным и эффективным, мы продолжим тесно сотрудничать для продвижения национальной повестки дня в области здравоохранения, укрепления системы здравоохранения, обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, защиты от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и продвижения здорового образа жизни. Я также подчеркиваю потенциал вакцин и вакцинации, которые являются основой существующих систем общественного здравоохранения, — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Клюге.
Д-р Клюге подчеркнул важность иммунизации, как средства общественного здравоохранения, а также тот факт, что она спасла миллионы жизней, и призвал к дальнейшим совместным усилиям по увеличению количества вакцин против COVID-19 для защиты здравоохранения и медработников.
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