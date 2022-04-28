Роберт Хачатрян назначен министром высокотехнологичной промышленности Армении
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Роберта Хачатряна министром высокотехнологичной промышленности Республики Армения.
Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента РА.
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