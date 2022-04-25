Никакой документ о статусе Арцаха не обсуждается: президент Республики Арцах

Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна 25 апреля состоялось расширенное заседание правительства.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян представил военно-политическую ситуацию в стране и последние внешнеполитические развития вокруг Арцаха, в частности, в контексте недавних встреч премьер-министра Армении в Брюсселе и Москве.

Араик Арутюнян подчеркнул, что на данном этапе не обсуждается никакой документ о статусе Арцаха, и есть четкая договоренность с премьер-министром Армении, согласно которой позиция армянской стороны в любом международном обсуждении относительно будущего статуса Арцаха будет согласовываться с властями и народом Арцаха.

Коснувшись вопросов сотрудничества двух армянских республик, Арутюнян отметил, что в послевоенный период необходимо иметь более тесные связи между системами государственного управления Армении и Арцаха, а также подчеркнул необходимость увеличения эффективности взаимодействия с ведомствами Армении. В данном контексте президент Арцаха поручил членам правительства проявлять инициативу, подчеркнув, что на государственном уровне будут предприняты шаги по дальнейшему укреплению этих связей.

Арутюнян коснулся также вопросов жизнедеятельности и социально-экономического развития страны, отметив, что работы по жилищному строительству будут продолжены в полном объеме, но исходя из приоритетов будет пересмотрен ряд программ капитальных вложений.