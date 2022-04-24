Забыть темные страницы истории — значит позволить им повториться: заявление парламентариев Италии

Группа дружбы Италия-Армения Межпарламентского союза Италии 24 апреля выступила с заявлением по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:

«Прошло уже 107 лет со дня Геноцида армянского народа, трагедии, которую мы не можем и ни в коем случае не должны забывать. Забыть темные страницы истории — значит позволить им повториться. Память — это противоядие от варварства и жестокости против человечества, поэтому помнить — это долг.

Соответственно, как парламентарии Итальянской Республики, мы рады, что Палата депутатов в 2019 г. единогласно приняла резолюцию о признании Геноцида армянского народа. Сегодня мы поддерживаем всех армян, особенно армянские компании и итальянскую общину, в память о Геноциде армян».

Заявление подписали около 20 членов парламентариев Италии.