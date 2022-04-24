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Международное признание Геноцида армян служит укреплению системы гарантий безопасности в регионе: Мирзоян

Международное признание Геноцида армян служит укреплению системы гарантий безопасности в регионе: Мирзоян

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян сделал запись в своем микроблоге в Twitter по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.

«Мы преклоняемся перед памятью святых мучеников Геноцида 1915 года и подчеркиваем, что повестка международного признания Геноцида армян служит укреплению системы гарантий безопасности в регионе, подавлению стремления к новым этническим чисткам, недопущению повторения подобных преступлений против человечности в мире», — как сообщает Арменпресс, написал Мирзоян.


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