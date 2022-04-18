Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры
15:30, 18 Апрель, 2022
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Согласно послу, который дал интервью изданию Politico, США должны решить, кем для них является Россия — партнером, соперником, оппонентом или врагом.
"Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", - отметил Антонов.
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