Армения начала платить за российский газ в рублях: Ваан Керобян

Армения за российский газ начала платить в рублях. Как передает «Арменпресс», об этом телеканалу РБК сообщил министр экономики Ваан Керобян.

«Нужно двигаться к национальным валютам. С российской стороны в этом направлении есть прогресс», - добавил он.

По сведениям Ваана Керобяна, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу. По его словам, ценообразование осуществляется в долларах, однако оплата осуществляется в рублях.

Информацию подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность сейчас используется», - сказал Куприянов.

23 марта вице-премьер РА Мгер Григорян сообщил, что Армения ведет переговоры с Россией для оплаты поставляемого газа в рублях.