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24 апреля во Франции по инициативе армянской общины пройдут памятные мероприятия

24 апреля во Франции по инициативе армянской общины пройдут памятные мероприятия

24 апреля во Франции по инициативе армянской общины пройдут памятные мероприятия. В беседе с «Арменпресс» сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян отметил, что каждый год у памятника Комитасу проводится памятное мероприятие с участием представителей правительства, Парламента и городских властей Парижа.

«24 апреля во Франции должен пройти второй тур президентских выборов. Эммануэль Макрон прошел во второй тур, и он не сможет присутствовать в этот день. Вероятно, помимо встречи с нами за несколько дней до 24 апреля, он сделает и другой шаг. Мы ожидаем, что президент Макрон отметит День памяти жертв Геноцида армян», - сказал Мурад Папазян.

В основе выступлений будут вопросы отрицания Турцией геноцида и требования к ней. Мурад Папазян подчеркнул, что вопрос безопасности Арцаха и Армении также стоит на повестке дня. После выступлений запланировано шествие.

Союз молодежи армян сообщает, что 23 апреля в 19:15 в Страсбурге состоится факельное шествие в память о невинных жертвах Геноцида армян, а также погибших в последней Арцахской войне. Мероприятие в память о невинных жертвах Геноцида армян состоится 24 апреля в 19:00.

24 апреля исполняется 107 лет со дня первого геноцида ХХ века, Геноцида армян, организованного Османской империей. Накануне Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. Жертвами турецкой резни з1915-1923 гг.  стали около 1,5 миллиона армян, остальные были либо насильственно обращены в ислам, либо нашли убежище в разных странах мира. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций.

10 апреля 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о признании 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян. 14 октября 2016 года Сенат Франции принял Закон об уголовной ответственности за отрицание Геноцида армян.


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