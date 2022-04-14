24 апреля во Франции по инициативе армянской общины пройдут памятные мероприятия. В беседе с «Арменпресс» сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян отметил, что каждый год у памятника Комитасу проводится памятное мероприятие с участием представителей правительства, Парламента и городских властей Парижа.

«24 апреля во Франции должен пройти второй тур президентских выборов. Эммануэль Макрон прошел во второй тур, и он не сможет присутствовать в этот день. Вероятно, помимо встречи с нами за несколько дней до 24 апреля, он сделает и другой шаг. Мы ожидаем, что президент Макрон отметит День памяти жертв Геноцида армян», - сказал Мурад Папазян.

В основе выступлений будут вопросы отрицания Турцией геноцида и требования к ней. Мурад Папазян подчеркнул, что вопрос безопасности Арцаха и Армении также стоит на повестке дня. После выступлений запланировано шествие.

Союз молодежи армян сообщает, что 23 апреля в 19:15 в Страсбурге состоится факельное шествие в память о невинных жертвах Геноцида армян, а также погибших в последней Арцахской войне. Мероприятие в память о невинных жертвах Геноцида армян состоится 24 апреля в 19:00.

24 апреля исполняется 107 лет со дня первого геноцида ХХ века, Геноцида армян, организованного Османской империей. Накануне Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. Жертвами турецкой резни з1915-1923 гг. стали около 1,5 миллиона армян, остальные были либо насильственно обращены в ислам, либо нашли убежище в разных странах мира. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций.

10 апреля 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о признании 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян. 14 октября 2016 года Сенат Франции принял Закон об уголовной ответственности за отрицание Геноцида армян.