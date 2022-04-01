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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, стороны обсудили предпринятые шаги по обеспечению безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе, а также напряженную обстановку, сложившуюся вследствие вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Подтверждена необходимость полноценной реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации и президента Азербайджанской Республики от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.


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