Глава Южной Осетии назвал стратегической целью вхождение в состав России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, его обращение приводит пресс-служба "Единой России".

"Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России", — сказал Бибилов.

Он отметил, что сейчас весь мир переживает переломный момент.

"Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", — сказал лидер Южной Осетии.

Он напомнил, что "первое за новейшую историю возрождение русского мира" случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики.

"Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития", — добавил Бибилов.

Однако, подчеркнул он, главная историческая и стратегическая цель осетинского народа — объединение в рамках России.

"Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем", — заключил президент.

Обращение президента Южной Осетии прокомментировал сенатор Андрей Климов. Он отметил, что законодательство предусматривает процедуру принятия в состав России иностранных государств или их частей.

"Для того чтобы это сделать, необходимо главное — необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", — пояснил он.