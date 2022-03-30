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Председатель Национального собрания Арцаха ситуацию на линии соприкосновения считает относительно спокойной

Председатель Национального собрания Арцаха ситуацию на линии соприкосновения считает относительно спокойной

На данный момент ситуация на линии соприкосновения относительно спокойная. Как сообщает «Арменпресс», об этом на очередном заседании Национального собрания Республики Арцах заявил председатель НС Артур Товмасян.

«Мы можем в спокойных условиях претворять в жизнь те законопроекты, которые я представлю на ваш суд», - сказал Артур Товмасян.

Ранее Армия обороны Арцаха распространила заявление, в котором говорилось, что в ночь с 29 до 10:00 часов утра 30 марта существенных нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения не зафиксировано, оперативно-тактическая ситуация не изменилась, остается напряженной.

Азербайджанские войска остаются на тех же позициях на Караглухе, никаких позиционных изменений не произошло.
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