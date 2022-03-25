Путин сообщил, что поговорит 25 марта с Пашиняном

Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу поговорит по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Ваши добрые слова о Ереване у меня будет возможность сегодня передать премьер-министру Армении, с которым у нас предстоит телефонный разговор. Я думаю, ему будет приятно", - сказал он на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.