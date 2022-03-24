Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не усугублять и без того напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос о прекращении поставок газа в Арцах официальный представитель МИД РФ призвала стороны к скорейшему решению проблемы возобновления поставок.

«В контактах с обеими сторонами призываем как можно скорее решить проблему с поставками газа в данный регион, соответствующая работа ведется по линии МИД, Минобороны, Минэнерго нашей страны, "Газпрома". Исходим из того, что нельзя усугублять и в общем-то без того непростую гуманитарную ситуацию, и простые жители не должны страдать», - отметила Захарова.