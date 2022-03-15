Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с действующим и новоизбранным президентами Туркменистана

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и новоизбранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с прошедшими на днях президентскими выборами в Туркменистане и поблагодарил его за совместную работу в течение последних лет.

Премьер-министр также поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственной должности. Никол Пашинян выразил готовность продолжить сотрудничество на благо дальнейшего развития армяно-туркменских отношений.