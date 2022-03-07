Россия объявила об открытии гуманитарных коридоров на Украине

Вооруженные силы России с 10:00 по московскому времени 7 марта объявляют на Украине режим тишины и открывают гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на «РИА Новости», об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба гуманитарного реагирования на Украине.

«В течение времени открытых гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют непрерывный объективный контроль над процессом эвакуации, в том числе с помощью БПЛА», - говорится в заявлении.

Гуманитарные коридоры будут открыты для эвакуации мирного населения из городов Сумы, Киев, Мариуполь и Харьков.