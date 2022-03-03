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Путин поздравил Ваагна Хачатуряна по случаю избрания президентом Армении

Путин поздравил Ваагна Хачатуряна по случаю избрания президентом Армении

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатуряну по случаю избрания президентом Республики Армения, сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов - на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в послании.


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