Путин поздравил Ваагна Хачатуряна по случаю избрания президентом Армении

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатуряну по случаю избрания президентом Республики Армения, сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов - на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в послании.