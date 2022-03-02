Мы надеемся, что дипломатия сможет заставить пушки замолчать: Пашинян о событиях в Украине

Ереван надеется, что российско-украинские переговоры дадут результаты, что дипломатия сможет заставить пушки замолчать. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе проходящего в Национальном академическом театре оперы и балета мероприятия по случаю 30-летия вступления Армении в ООН и Дня дипломата Армении, подчеркнув, что не может в ходе посвященном дипломатии мероприятия не говорить о событиях в Украине.

«Мы с прискорбием следим за разворачивающимися событиями, которые, сейчас уже очевидно, будут иметь глобальные последствия. Мы надеемся, что запланированные на сегодня российско-украинские переговоры состоятся и будут иметь результаты, и дипломатия сможет заставить пушки замолчать», - такими словами завершил свое выступление премьер-министр Армении.

28 февраля в Гомельской области Беларуси прошел первый раунд российско-украинских переговоров, встреча продлилась пять часов. Второй раунд переговоров запланирован на 2 марта в районе Беловежской пущи в Брестской области Беларуси, однако, по некоторым данным, переговоры могут начаться утром 3 марта.