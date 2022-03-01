Полузащитник национальной сборной Армении по футболу официально перешел в Премьер-лигу Польши

Член сборной Армении по футболу Нарек Григорян продолжит карьеру в Премьер-лиге Польши.

Как сообщает «Арменпресс», 20-летний форвард «Урарту» Нарек Григорян будет выступать за клуб «Ягеллония», представляющий польскую Премьер-лигу.

Согласно договору, подписанному между клубами «Урарту» и «Ягеллония», Григорян перешел в Польшу на правах аренды, с возможностью выкупа трансфера в будущем. Григорян будет играть под номером 18. В этом клубе играл и Роберт Арзуманян.

Следует отметить, что в текущем сезоне Нарек Григорян провел за «Урарту» 21 матч и забил 4 мяча. Также добавить, что в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022 Григорян отпраздновал дебют в сборной Армении, став самым молодым футболистом в истории клуба, принявшим участие в официальном матче в составе сборной.