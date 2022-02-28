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Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении

Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении

Украина призвала Евросоюз немедленно принять ее в ЕС, как передает Арменпресс, об этом заявил в видеообращении в понедельник утром президент страны Владимир Зеленский.

"Мы обращаемся к Евросоюзу (с просьбой - ИФ) о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре", - заявил он.

Зеленский выразил уверенность, что такое решение справедливо и что украинцы это заслужили. 


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