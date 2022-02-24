Время в Ереване: 11:07:36,   24 Февраль

Артак Давтян освобожден с должности начальника Генштаба ВС Армении

Артак Давтян освобожден с должности начальника Генштаба ВС Армении

Указом исполняющего полномочия президента Армении Алена Симоняна Артак Давтян освобожден с должности начальника Генштаба ВС Армении.

Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]