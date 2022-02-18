Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Решением Никола Пашиняна создан Инвестиционный комитет

Решением Никола Пашиняна создан Инвестиционный комитет

Решением премьер-министра Никола Пашиняна создан Инвестиционный комитет. 

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сайт e-gov.am

 Порядок работы Инвестиционного комитета утвержден премьер-министром согласно приложению.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]