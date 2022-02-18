Решением Никола Пашиняна создан Инвестиционный комитет
Решением премьер-министра Никола Пашиняна создан Инвестиционный комитет.
«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сайт e-gov.am
Порядок работы Инвестиционного комитета утвержден премьер-министром согласно приложению.
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