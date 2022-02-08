Никол Пашинян принял посла Японии в Армении Фукусиму Масанори

Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян отметил важность развития и расширения сотрудничества между Арменией и Японией во всех сферах.

В частности, премьер-министр подчеркнул необходимость углубления торгово-экономических связей, отметив, что правительство Армении заинтересовано в привлечении японских инвестиций в нашу страну. Высоко оценив оказываемую нашей стране техническую помощь в области чрезвычайных ситуаций и здравоохранения, Никол Пашинян выразил надежду, что она будет носить постоянный характер, и будет способствовать эффективной реализации реформ в этих сферах.

Посол Масанори отметил, что развитие отношений с Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах имеет большое значение и для правительства Японии. Он добавил, что японская сторона заинтересована в расширении экономического сотрудничества и готова для этого интенсивно работать со своими армянскими коллегами.

Фукусима Масанори представил премьер-министру программы, реализуемые посольством Японии в нашей стране, которые направлены на обеспечение техническими средствами в различных областях.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с реализацией программ студенческого обмена в сфере образования, сотрудничества в сфере высоких технологий, здравоохранения и в других сферах, а также участия Армении в Экспо в Осаке в 2025 году.