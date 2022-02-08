Российские миротворцы посетили монастырь Дадиванк

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе посетили монастырь Дадиванк.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны России. Настоятель Дадиванка рассказал русским миротворцам историю монастырского комплекса, начиная с XII - XIII веков.

«Сегодня военнослужащие российского миротворческого контингента посетили историческое место - монастырский комплекс Дадиванк. Мы коснулись истории предков, увидели, как люди ценили его, как ценят его сегодня. Когда мы вернемся домой, обязательно расскажем об этом месте нашим детям, внукам и родным», - сказал Юрий Романишин, военнослужащий российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

В сообщении отмечается, что монастырский комплекс Дадиванк XII - XIII веков является одним из крупнейших комплексов средневековой Армении. «Архитектурный комплекс расположен на высоте 1 100 метров над уровнем моря. Комплекс был назван Дадиванк в честь святого Дади, который проповедовал христианство в западной части Армении и был учеником апостола Фадея. Согласно легенде, комплекс был построен на могиле святого Дади», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.