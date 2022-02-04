В учебниках азербайджанских школ пропагандируются ненависть и враждебность по отношению к армянам: Арман Татоян

Омбудсмен Армении Арман Татоян представил внеочередной доклад о новых развитиях и угрозах азербайджанской политики армянофобии в послевоенный период.

«Азербайджанские власти пропагандируют ненависть к Армении и к армянам», - как передает «Арменпресс», к этому на пресс-конференции обратился Омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он заверил, что проводимая под государственным патронатом политика пропаганды ненависти основана на двух основных столпах. Исследования показывают, что к ненависти на этнической основе прибавилась и составляющая вероисповедания.

«В учебниках для азербайджанских школ пропагандируются ненависть и враждебность по отношению к армянам. В Азербайджане демонстрируется превосходство над армянским народом. Там даже меняю принадлежность церквей армянской религии, говоря, что они албанские» - отметил Арман Татоян.

Он представил опасность такой политики и в других странах мира.

«Во время войны в США, Франции и в ряде других стран азербайджанские и турецкие группировки нападали на армян, подвергали вандализму армянские строения, есть неопровержимые доказательства всего этого», - подчеркнул он.

Арман Татоян на примерах представил поведение властей Азербайджана, насаждающее ненависть к армянам. Она проявляется и в формулировках общественных деятелей и деятелей области культуры, спорта и других, и удостаиваются общественной похвалы.

«После 44-дневной войны народный поэт Азербайджана Фахид Азиз заявил, что армяне ничего, кроме хаоса, не могут создавать. Это аморальный народ. Это конкретное доказательство того, что Азербайджан приветствует подобные заявления», - отметил Арман Татоян.

Он коснулся и миролюбивых заявлений азербайджанской стороны, заверив, что они лишь ширма для внешнего мира.