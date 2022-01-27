Граждане, переселенные из Арцаха, в январе-феврале получат материальную помощь
12:58, 27 Январь, 2022
ЕРЕВАН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Граждане, перемещенные из Арцаха в результате войны или лишившиеся недвижимости, получат материальную помощь в январе-феврале 2022 года. Как сообщает «Арменпресс», проект решения представил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.
Так, граждане до 18 лет, лица с инвалидностью 1 и 2 группы будут получать ежемесячно по 40 тыс. драмов, остальные льготники - по 20 тыс. драмов.
«Учитывая, что у многих бенефициаров акции еще не решены жилищные проблемы, не решены проблемы с трудоустройством, некоторые находятся в социально неблагоприятном положении, в связи с возможными зимними невзгодами, предлагаем продлить период поддержки на 2 месяцев", - заключил Мкртчян.
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