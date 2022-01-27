Евразийский банк развития предоставит Армении грант в размере 1 миллиона 719 тысяч долларов США
11:58, 27 Январь, 2022
ЕРЕВАН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Грант в размере 1 миллиона 719 тысяч долларов будет предоставлен Армении из Фонда стабилизации и развития Евразийского банка развития (ЕАБР). Как сообщает «Арменпресс», правительство одобрило подписание соответствующего соглашения.
Министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян отметил, что целью программы является повышение уровня энергосбережения в общественных зданиях.
"Программа нацелена на проведение работ по 5-6 направлениям. В программе предусмотрена реализация программ с примерно 50-процентным повышением уровня энергосбережения примерно в 20 зданиях, что приведет к 50-процентной экономии электроэнергии", - сказал министр. Он отметил, что один этап программы уже реализован, есть неплохие результаты.
Министр сообщил, что срок действия программы составляет два года, но если за это время ее не завершат, есть возможность продлить срок.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм