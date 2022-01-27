В Армении резко возросло количество заражений COVID-19: за прошедший день подтверждено 2 556 случаев

По состоянию на 11:00 27 января в Армении всего подтверждено 358 218 случая заражения COVID-19, 334 960 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 035 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 697 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 407 тестов. Подтверждено 2 556 случаев заболевания COVID-19, вылечились 264 заболевших, есть 2 летальных исхода.

Всего проведено 2 700 366 тестирований.