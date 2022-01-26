Арарат Мирзоян передал премьер-министру Люксембурга приглашение Пашиняна посетить Армению

Находящийся с официальным визитом в Великом Герцогстве Люксембург министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 26 января встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, отметив, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, стороны выразили удовлетворение дружественными отношениями и взаимовыгодным сотрудничеством между двумя странами за последние три десятилетия.

Арарат Мирзоян и Ксавье Бетель коснулись перспектив развития основанных на взаимном доверии, уважении и общих ценностях армяно-люксембургских отношений, выразив готовность сторон совместными усилиями углублять политический диалог между двумя странами, взаимодействие на многосторонних площадках, сотрудничество в сферах экономики, информационных технологий и в научно-образовательной отрасли.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян передал премьер-министру Люксембурга Ксавье Бетелю приглашение премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна посетить Армению.

После встречи министр иностранных дел Армении и премьер-министр Люксембурга прошлись по столице, где в честь официального визита министра иностранных дел Армении перед зданиями Палаты депутатов, МИД и правительства был поднят государственный флаг Армении. В ходе прогулки Арарат Мирзоян и Ксавье Бетель продолжили обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки дня.