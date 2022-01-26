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Мнацакан Сафарян назначен заместителем министра иностранных дел Армении

Мнацакан Сафарян назначен заместителем министра иностранных дел Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян назначил Мнацакана Сафаряна заместителем министра иностранных дел. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте e-gov.am.


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