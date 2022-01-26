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Наири Саркисян освобожден с должности помощника премьер-министра

Наири Саркисян освобожден с должности помощника премьер-министра

Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Наири Саркисян освобожден с должности помощника премьер-министра.

«Арменпресс» передает решение премьер-министра, опубликованное на сайте e-gov.am

Наири Саркисян был назначен помощником премьер-министра 1 июня 2018 года.
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