Наири Саркисян освобожден с должности помощника премьер-министра
Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Наири Саркисян освобожден с должности помощника премьер-министра.
«Арменпресс» передает решение премьер-министра, опубликованное на сайте e-gov.amНаири Саркисян был назначен помощником премьер-министра 1 июня 2018 года.
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