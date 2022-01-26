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Петрос Шириноглу встретился с президентом Турции Эрдоганом

Петрос Шириноглу встретился с президентом Турции Эрдоганом

Эрдоган принял председателя «Союза армянских фондов»  Петроса Шириноглу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт hurriyet.com.tr

Встреча прошла в президентском дворце Чанкая в закрытом для прессы режиме.

В беседе с Hürriyet Шириноглу отметил, что они периодически встречаются с Эрдоганом, и это был обычный визит вежливости. Шириноглу сказал: «Наш президент выполняет наши требования. Эта встреча также прошла в искренней атмосфере».
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