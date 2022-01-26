Петрос Шириноглу встретился с президентом Турции Эрдоганом
11:54, 26 Январь, 2022
Эрдоган принял председателя «Союза армянских фондов» Петроса Шириноглу.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт hurriyet.com.tr
Встреча прошла в президентском дворце Чанкая в закрытом для прессы режиме.В беседе с Hürriyet Шириноглу отметил, что они периодически встречаются с Эрдоганом, и это был обычный визит вежливости. Шириноглу сказал: «Наш президент выполняет наши требования. Эта встреча также прошла в искренней атмосфере».
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