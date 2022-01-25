Америабанк по данным 2021 года - ведущий банк-налогоплательщик Армении

По состоянию на январь-декабрь 2021 года Америабанк является крупнейшим банком-налогоплательщиком Армении. Всего банк выплатил в госбюджет налоги на сумму 8,9 млрд драмов (по состоянию на 30.12.21).

Данный показатель увеличился на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если в 2020 году Америабанк занимал 23-е место в опубликованном Налоговой службой РА списке первых 1 000 крупнейших налогоплательщиков РА, то в 2021 году банк продвинулся сразу на 6 пунктов, заняв 17-е место.

Америабанк является одним из динамично развивающихся банков Армении и входит в число самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. ЗАО “Америабанк” - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений. По последним данным, Америабанк является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 трлн драмов.