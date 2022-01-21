Председателем Совета попечителей НПУА избран Тигран Авинян

21 января состоялось первое заседание Совета попечителей Национального политехнического университета Армении в новом составе. Как передает «Арменпресс», в НПУА сообщили, что заседание открыл старейший член совета, академик НАН Армении Юрий Саркисян.

Член Совета попечителей, заведующий кафедрой физики НПУА, доктор физико-математических наук, профессор Ашот Хачатрян на должность председателя совета выдвинул кандидатуру Тиграна Авиняна, после чего состоялись выступления. Кандидатуру защитили заместитель руководителя Аппарата премьер-министра Республики Армения Заруи Матосян, доцент кафедры электронных измерительных систем, доктор технических наук Карлен Бегоян. После выступлений состоялось голосование: председателем Совета попечителей единогласно был избран Тигран Авинян.

27 декабря 2021 г. решением премьер-министра РА Никола Пашиняна был утвержден новый состав Совета попечителей Национального политехнического университета Армении.