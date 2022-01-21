Надеюсь, что Армения и Азербайджан посредством компромиссов смогут установить стабильный мир: Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты дал интервью телеканалу Sky News Arabia, в котором, в частности, коснулся и региональных развитий, и отношений Армении с Турцией и Азербайджаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Отметив, что путь к стабильному будущему - переговоры, президент сказал: «Надеюсь, что на этот раз Армения и Азербайджан посредством компромиссов смогут установить стабильный мир».

В связи с отношениями с Турцией президент Саркисян отметил, что прагматизм и стабильность предполагают нормальные отношения с соседями, и нет другого пути, кроме диалога.

В то же время, по словам президента, нельзя игнорировать исторические реалии, двигаться вперед без поддержки диаспоры, которая во многом сформировалась в результате геноцида: Армения - маленькая страна, но рассеянная по всему миру нация. «Я надеюсь, что когда-нибудь армяне и турки преуспеют в этом вопросе, но для этого мы не должны игнорировать исторические реалии. Чтобы добиться успеха, мы должны быть прагматиками, чтобы иметь возможность строить прочные и стабильные отношения между Арменией и Турцией, а также и в регионе», - сказал президент Саркисян.