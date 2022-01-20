За вклад в дело укрепления отношений между США и РА Брэд Шерман награжден Государственным орденом Республики Армения

Указом Президента Республики Армения конгрессмен США Брэд Шерман награжден Государственным орденом РА. Как передает «Арменпресс», награду конгрессмену передали председатель НС РА Ален Симонян и посол РА в США Лилит Макунц.

«Для меня большая честь получить Государственный орден Армении от посла Республики Армения в США Лилит Макунц и председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна. Государственный орден присужден за установление дипломатических отношений между Арменией и США. Эта награда присуждена мне указом президента РА Армена Саркисяна за мой вклад в дело укрепления американо-армянских отношений», - написал на своей странице в Facebook конгрессмен Брэд Шерман.

Брэд Шерман указом президента Республики Армения был награжден и в 2012 году.

«Брэд Шерман, член Палаты представителей США, за значительный вклад в дело укрепления и развития армяно-американской дружбы, а также в дело международного признания Геноцида армян награждается медалью Мхитара Гоша», - говорилось в указе президента.