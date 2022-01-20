Ален Симонян и Нэнси Пелоси едины во мнении, что урегулирование карабахского конфликта возможно лишь под эгидой МГ ОБСЕ

19 января председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании РА.

В ходе встречи Ален Симонян представил последовательный прогресс, достигнутый Республикой Армения в укреплении демократических институтов и верховенства права после Бархатной революции 2018 года. Он подчеркнул усилия властей и Парламента Армении по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности и подотчетности, а также роль свободных и справедливых выборов в обеспечении необратимости реформ.

Ален Симонян обратил внимание коллеги на то, что в 2018-2021 годах Армения улучшила свой индекс восприятия коррупции в Transparency International с 35 до 49, а по оценкам Freedom House, глобальный индекс свободы положительно вырос. Стороны подтвердили, что демократия является одной из важнейших основ армяно-американского сотрудничества.

Ален Симонян представил ряд законодательных реформ в Армении в конкретных сферах.

Спикер НС проинформировал своего коллегу о нынешнем этапе нагорно-карабахского конфликта и ситуации в регионе после 44-дневной войны. Он подтвердил готовность Армении работать во имя прочного мира и безопасности в регионе и то, что власти Азербайджана продолжают открыто угрожать суверенитету и территориальной целостности Республики Армения, посягая на ее территорию. Стороны согласились, что окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта может быть достигнуто только путем мирных переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Также были обсуждены вопросы, связанные с немедленным освобождением Азербайджаном армянских военнопленных, а также открытием всех коммуникаций в регионе.

Собеседники коснулись укрепления армяно-американских межпарламентских связей и наметили расширение сотрудничества в этом направлении. В этом контексте председатель НС высоко оценил деятельность группы по армянским вопросам Конгресса, которая играет ключевую роль в укреплении этих отношений. Ален Симонян поблагодарил спикера Пелоси и всех ее коллег за ценный вклад в дело признание Геноцида армян и принятие соответствующей резолюции.

В ходе встречи Нэнси Пелоси по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-американских дружественных отношений был вручен Орден Почета.

На встрече также присутствовали лидер меньшинства Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти, республиканцы Дэвид Валадао, Гас Билиракис, демократы Фрэнк Паллон, Джеки Спир, Адам Шифф и Анна Эшу.