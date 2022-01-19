Министерство окружающей среды Армении представило проект по сокращению озоноразрушающих веществ

Министерство окружающей среды Армении предлагает установить ставки экологического налога на ввоз и реализацию ряда озоноразрушающих веществ в размере 2%, в соответствии со значениями, установленными для ввоза и реализации озоноразрушающих веществ в действующем законодательстве. Как передает «Арменпресс», проект на заседании в Национальном собрании представил министр окружающей среды Акоп Симидян.

Налоговый кодекс РА определяет ставки экологического налога для товаров, наносящих ущерб окружающей среде. Эти продукты также включают вещества, разрушающие озоновый слой. В результате постоянного совершенствования законодательных норм ввоз указанных материалов (или их частей) в Республику Армения уже запрещен, поэтому взимать экологический налог с их оборота нереально. Но не урегулированы отношения с другими озоноразрушающими веществами, ввозимыми в страну, а также не учтены ввозимые гидрофторуглероды.

Коды товарного перечня внешнеэкономической деятельности, представленные в таблице статьи 171 части 1 Кодекса, а также наименования товаров и/или их групп не соответствуют кодам и товарным наименованиям товаров и/или их групп, действующие в настоящее время в Республике Армения, что может привести к недопониманию при осуществлении процесса ввоза указанных товаров.

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость дополнения правовых инструментов экономического значения, способных способствовать смягчению экологических проблем и повышению их эффективности.

Проектом предлагается исключить из перечня части 1 статьи 171 Кодекса озоноразрушающие вещества, ввоз которых в Армению запрещен, а также дополнить перечень другими ввозимыми озоноразрушающими веществами и фторсодержащими газами (гидрофторуглероды), перечень которых утвержден правительством в августе 2020 г. постановлением N1368-Н. Процесс лицензирования фторсодержащих газов вступил в силу 19 апреля 2021 года в соответствии с Решением ОБСЕ №30 от 16 марта 2021 года.

Ставки природоохранного налога на импорт и реализацию указанных веществ предусматривается установить на 2,0% в соответствии с действующим законодательством для ввоза и реализации озоноразрушающих веществ.

В то же время предлагается корректировать коды ТН ВЭД и наименования товаров и их групп, приведя их в соответствие с кодами ТН ВЭД ЕАЭС.

В результате разработки проекта законодательное регулирование будет соответствовать международным обязательствам, а также будут закреплены правовые инструменты, необходимые для их регулирования.

С принятием проекта ожидается приведение регламентов в соответствие с внутригосударственными правовыми актами, которые уже действуют, а также введение новых правовых регулирований, вытекающих из международных обязательств, таких как праворегулирование гидрофторуглеродов и ставки регулируемых материалов.

С учетом того, что в 2019-2020 гг. в Республику Армения было ввезено около 175 тонн озоноразрушающих веществ и других фторсодержащих газов (гидрофторуглеродов), в результате принятия проекта максимально будет снижено вредное воздействие на окружающую среду, на жизнь и здоровье населения, появится возможность пополнения государственного бюджета дополнительными финансовыми средствами для смягчения вредного воздействия этих веществ.