В Армении за прошедший день подтверждено 360 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 18 января в Армении всего подтверждено 348 145 случаев заражения COVID-19, 333 716 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 022 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 891 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 597 тестов. Подтверждено 360 случаев заражения COVID-19, вылечились 61 заболевших, есть 2 летальных исхода.

Всего проведено 2 649 252 тестирования.