Карен Хачанов начал выступления на Открытом чемпионате Австралии с победы

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов выступления на Открытом чемпионате Австралии начал с победы.

Как передает «Арменпресс», на старте Открытого чемпионата Австралии его соперником был Денис Кудла из США. В матче, который длился 2 часа 29 минут, Хачанов выиграл со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Первый турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, и в этом году традиционно пройдет в Мельбурне. Первый чемпионат состоялся в 1905 году. Турнир по хронологии является первым из четырех событий года Большого шлема. Остальные три - это чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на жестких кортах Мельбурн Парка с 1988 года. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису является Новак Джокович, в женском одиночном разряде - Наоми Осака.