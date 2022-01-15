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НАТО поддерживает нормализацию армяно-турецких отношений

НАТО поддерживает нормализацию армяно-турецких отношений

НАТО приветствует встречу армянского и  турецкого спецпредставителей   14 января в Москве. 

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал постоянный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

«НАТО поддерживает нормализацию их (армянско-турецких – ред.) отношений, что будет способствовать установлению стабильности в регионе.  Мы призываем Анкару и Ереван к дальнейшим усилиям в этом направлении», — написал Хавьер Коломина.

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции в   процессе армяно-турецкого урегулирования — заместителя спикера Национального Собрания Республики Армения Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Относительно встречи МИД РА сообщил, что представители обменялись своими предварительными мыслями о процессе урегулирования посредством армяно-турецкого диалога. 

Стороны договорились продолжить переговоры для полного урегулирования без предварительных условий.

 


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