НАТО поддерживает нормализацию армяно-турецких отношений

НАТО приветствует встречу армянского и турецкого спецпредставителей 14 января в Москве.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал постоянный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

«НАТО поддерживает нормализацию их (армянско-турецких – ред.) отношений, что будет способствовать установлению стабильности в регионе. Мы призываем Анкару и Ереван к дальнейшим усилиям в этом направлении», — написал Хавьер Коломина.

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции в процессе армяно-турецкого урегулирования — заместителя спикера Национального Собрания Республики Армения Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Относительно встречи МИД РА сообщил, что представители обменялись своими предварительными мыслями о процессе урегулирования посредством армяно-турецкого диалога.

Стороны договорились продолжить переговоры для полного урегулирования без предварительных условий.