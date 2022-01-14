Встреча спецпосланников Армении и Турции стала важным шагом вперед: ЕС призывает двигаться в этом направлении

ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией отношений между двумя странами и назначением для этой цели специальных посланников. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

«Первая встреча специальных посланников в эту пятницу стала важным шагом вперед, и Европейский союз призывает Турцию и Армению предпринять дальнейшие усилия в этом отношении.

Любые дальнейшие конкретные шаги по нормализации отношений были бы хорошей новостью для региональной стабильности и перспектив примирения и экономического развития.

Нормализация отношений между Арменией и Турцией имеет ключевое значение для ЕС в его взаимодействии с обеими странами. С 2014 года ЕС выделил более 4,5 млн евро на проекты, направленные на подготовку почвы для нормализации отношений в ряде областей, таких как экономика, культура, образование и коммуникационный обмен. ЕС готов оказать дальнейшую поддержку возможным дополнительным шагам по нормализации отношений», - отметил Стано.