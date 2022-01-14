Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Посол Армении в Испании Сос Аветисян вручил королю Филиппу VI верительные грамоты

Посол Армении в Испании Сос Аветисян вручил королю Филиппу VI верительные грамоты

Посол Республики Армения в Испании Сос Аветисян 13 января вручил королю Испании Филиппу VI верительные грамоты.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе последовавшей за церемонией беседы посол Аветисян и король Испании коснулись нынешнего уровня двусторонних армяно-испанских отношений, отметили важность их дальнейшего развития, а также высоко оценили роль армянской общины Испании в укреплении дружественных связей между двумя народами и странами.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]