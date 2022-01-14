Посол Армении в Испании Сос Аветисян вручил королю Филиппу VI верительные грамоты
15:20, 14 Январь, 2022
Посол Республики Армения в Испании Сос Аветисян 13 января вручил королю Испании Филиппу VI верительные грамоты.
Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе последовавшей за церемонией беседы посол Аветисян и король Испании коснулись нынешнего уровня двусторонних армяно-испанских отношений, отметили важность их дальнейшего развития, а также высоко оценили роль армянской общины Испании в укреплении дружественных связей между двумя народами и странами.
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