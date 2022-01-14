В центре визита будут вопросы, касающиеся сотрудничества в сферах альтернативной энергетики, технологий: президент РА

14 января президент Республики Армения Армен Саркисян с рабочим визитом посетит Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в ходе визита запланированы встречи Армена Саркисяна с высшим руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Обсуждения будут посвящены текущим и перспективным вопросам, связанным с повесткой развития межгосударственного сотрудничества. Также коснутся договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч, реализация которых задерживается вследствие пандемии.

Президент Республики посетит научно-производственный центр «Масдар». Отмечается, что компания «Масдар» запустила первую в Армении инвестиционную программу в сфере возобновляемой энергетики - строительство фотоэлектрической электростанции мощностью 200 мегаватт. Соглашение с компанией «Масдар», одним из лидеров в области возобновляемой энергетики, по реализации инвестиционных программ в Армении было заключено в 2019 году, во время официального визита президента Армении в Объединенные Арабские Эмираты.

В Аппарате президента подчеркнули, что инвестиционная программа, реализуемая «Масдаром» в сфере возобновляемой энергетики в Армении, сегодня является первым шагом взаимовыгодного сотрудничества. В ходе этого визита президента республики с руководством «Масдар» будут обсуждены вопросы, связанные с новыми инвестициями в сфере альтернативной энергетики, а также с сотрудничеством в сфере новейших технологий.

Президент Саркисян обсудит с руководством Эмирата Шарджа вопросы, связанные с авиацией, с сотрудничеством в сфере туризма и с инвестициями. Также будет рассмотрено участие Армении в качестве почетного гостя в ежегодном Международном культурном фестивале «Дни наследия Шарджи», что станет уникальной возможностью представить богатое культурное наследие нашей страны и народа.

Президент также примет участие в престижном международном форуме «Abu Dhabi Sustainability Week 2022» и в конференциях, которые будут организованы в его рамках.

В мероприятиях "Недели стабильности в Абу-Даби" в этом году примут участие президент Сингапура Халима Якоб, президент 26-й Конференции Стран Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP26) Алок Шарма, министр иностранных дел Египта, президент COP 27 Самех Шукри, специальный комиссар президента США по вопросам климата Джон Керри, генеральный директор Международного агентства возобновляемой энергетики Франческо Ла Камера, вице-президент Группы Всемирного банка Ферид Белхадж, восьмой генеральный секретарь ООН, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, члены правительств разных стран, руководители международных организаций и крупных корпораций.

Президент Саркисян с основным докладом в рамках Недели устойчивого развития Абу-Даби выступит на конференции Youth4Sustainability, а также на тематических дискуссиях по вопросам устойчивого развития, окружающей среды, возобновляемых источников энергии и участия в этих вопросах женщин.