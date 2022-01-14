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Специальные представители Армении и Турции прибыли в Москву

Специальные представители Армении и Турции прибыли в Москву

Делегации Армении и Турции прибыли в Дом приемов МИД России в Москве, где состоится первая встреча специальных представителей двух стран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает корреспондент Агентства «РИА Новости».

Спецпредставителем Армении в процессе установления диалога Армения - Турция является заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян, представителем Турции - бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.
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