Специальные представители Армении и Турции прибыли в Москву

Делегации Армении и Турции прибыли в Дом приемов МИД России в Москве, где состоится первая встреча специальных представителей двух стран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает корреспондент Агентства «РИА Новости».

Спецпредставителем Армении в процессе установления диалога Армения - Турция является заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян, представителем Турции - бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.