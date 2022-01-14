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Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Нидерландов с назначением

Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Нидерландов с назначением

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил Вопке Бастиана с назначением на должность министра иностранных дел Нидерландов. Как передает «Арменпресс», об этом глава МИД Армении написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

«Надеюсь на тесное сотрудничество во имя дальнейшего расширения наших дружественных отношений, основанных на многовековой истории Армении и Нидерландов», - написал Арарат Мирзоян.

10 января Вопке Бастиан Хекстран был назначен министром иностранных дел Нидерландов. Он также является вице-премьером.
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